Путин подписал указ о передаче Ростеху акций «Уралвагонзавода»





Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации Ростех 100% акций «Уралвагонзавода».

«Принять предложение правительства РФ о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ по перечню согласно приложению», — следует из документа.

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского значится в первом пункте приложения к указу. Выполнение поручения президента должно быть исполнено правительством в течение 18 месяцев.