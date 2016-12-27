Новое движение Савченко обещает Украине смену государственного строя

Киев, 27 декабря. Депутат Верховной рады Надежда Савченко во вторник представила новое политическое движение РУНА, цель которого — изменение государственного строя Украины.

По ее словам, РУНА не имеет конкретного источника финансирования и будет существовать исключительно за счет частных пожертвований. Конечной целью организации станет превращение Украины в децентрализованную унитарную республику.

«Нынешнюю представительскую демократию мы хотим заменить контролированной представительской демократией и построить на Украине государственный строй, который соответствует децентрализованной унитарной республике», — заявил представитель экспертной группы «Народный суверенитет» Теодор Дякив.