Азаров: Если украинцы выйдут с вилами на площадь, власти Киева их расстреляют

Украина пережила еще один год своей независимости. Год, когда политический кризис окончательно оформился как острый и многоплановый, затронув все сферы деятельности. О том, что видели украинцы за прошедшие 12 месяцев и что им предстоит пережить в году следующем, корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с экс-премьером Украины Николаем Азаровым.

Стабильная нестабильность

— Николай Янович, какой вы увидели Украину в этом году в политическом и экономическом плане?

— Для Украины это были тяжелые 12 месяцев вязкой стагнации. Если 2014–2015 годы были временем резкого падения, то в этом году ни одна отрасль не может похвастаться ростом. Падение экономики составило 1-2% ВВП. За год не создано никакого задела на развитие. Украинские политики говорят, что достигнута макроэкономическая стабильность, но как только начинают приводить цифры статистики, хватаешься за голову. О какой стабильности можно вести речь, если инфляция составляет больше 15%? Причем это еще явно заниженные цифры. Инфляция цен товаропроизводителей — на уровне 36%, что тоже заниженный показатель, средний по больнице. Обанкротились десятки банков, включая самый крупный и системный. Если это стабильность, тогда что называется нестабильностью?

— С экономикой понятно, а если говорить о политической жизни?

— Тут тоже беда. Выполнение минских соглашений застопорилось, ни один пункт договоренностей не был выполнен. Если в 2015 году хотя бы шли разговоры о перемирии и зоне отведения тяжелого вооружения, хоть что-то делалось, то в этом году Киев тупо игнорировал «Минск», а западные кураторы украинского режима этого не замечали. Кроме того, усилились репрессии против оппозиционных политиков. В 2016 году были арестованы и посажены в тюрьму видные политические деятели Ефремов, Александровская. Против одного из лидеров оппозиции Новицкого возбуждено уголовное дело. Верховная рада даже выпустила постановление о снятии с него неприкосновенности. Ни один из ключевых и резонансных случаев зверств (вроде событий в Одессе 2 мая или расстрела на Майдане) не был расследован. ООН обнародовала свой доклад о пытках в тайных тюрьмах СБУ, о нарушении элементарных прав человека. Продолжается деградация и в культурной области. Злорадство украинцев в социальных сетях, отсутствие даже малейшего намека на проявление сочувствия в случаях, когда убивали российского посла в Турции, когда гибли пассажиры самолета Ту-154... Все это составляет мрачную картину украинской действительности. Но простые люди, несмотря на такую убийственную политику, все-таки выживают: работают, находят пути для того, чтобы как-то удержаться на плаву. Это внушает оптимизм и надежду, что 2017 год станет началом перелома.

Вилы против власти

— Перелом — это красивое слово. Возможно ли, учитывая непростые условия жизни украинцев и их постепенно растущее недовольство нынешней властью, достичь его с помощью третьего Майдана?

— Провокационный вопрос вы задаете. Ни один, даже самый оппозиционный политик не хотел бы, чтобы на Украине началась гражданская и крупномасштабная война. Никто не желает, чтобы запылал Киев или снаряды долетели до Днепропетровска, Харькова. При всей моей прямой ненависти к нынешнему режиму я бы хотел в новом году найти пути мирного урегулирования конфликта. И власть, у которой руки по локоть в крови, непременно должна понести наказание. Но этого можно добиться только через договоренности великих держав, которые возьмут на себя ответственность за то, что на Украине произошел государственный переворот, а они ему не воспрепятствовали. Под прямым подстрекательством США страны ЕС прямо поддержали Майдан. Если же Вашингтон все же возьмет курс на невмешательство во внутренние дела других государств, то режим Порошенко не продержится и месяца.

— То есть вы верите в план урегулирования ситуации мирным путем и не рассчитываете на волну народного гнева?

— Хорошо: ну выйдет народ на площадь, вилы возьмет. Те, кто сейчас у власти, ни перед чем не остановятся и просто расстреляют этих людей. Это Янукович ломал голову, можно ли поднимать оружие против боевиков или нет. А эти ломать голову не будут. В стране достаточно отморозков из числа бойцов карательных батальонов, готовых открыть в случае чего огонь. Они уже это делали. Вспомните: гражданская война в Донбассе началась как раз с расстрела мирной манифестации в Семеновке из крупнокалиберных пулеметов.

— Но пока на Украине нет революции, а есть старая власть. И поговаривают, что она задумала отнимать у Москвы транзитный газ под любыми выдуманными предлогами.

— Посмотрим для начала, какая будет зима. Пока она достаточно теплая для Киева, температура на три-четыре градуса выше, чем в Москве. И говорить о санкционированном или нет отборе газа будем по факту. Если зима будет, как декабрь в Москве, то ясно, что газа не хватит. В подземных хранилищах осталось всего 12 миллиардов кубометров. Другого выхода, кроме как отбирать газ, у Киева не будет.