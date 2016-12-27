Захарова о боестолкновениях под Дебальцево: украинская «партия войны» хочет взять верх

Москва, 27 декабря. Уходящий год оказался фактически потерянным с точки зрения урегулирования кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинские власти ничего не предпринимают для преодоления существующего раскола и отказываются от прямого диалога с гражданами Донбасса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Они (власти Украины. — Прим. ФАН) упорно не замечают страданий народа. Судя по последним событиям на юго-востоке Украины, где произошли ожесточенные боестолкновения под Дебальцево, украинская «партия войны» снова хочет взять верх», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Дипломат подчеркнула, что всю вину за трагические последствия Киев пытается переложить на Россию, и это уже не удивляет ни россиян, ни многих европейских партнеров Украины.

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