Найдены двигатель и стойка шасси рухнувшего в Черное море Ту-154

Сочи, 27 декабря. Во время поисковой операции в Черном море спасателям удалось обнаружить еще три фрагмента потерпевшего крушение Ту-154 министерства обороны России.

Сообщается, что найденные элементы — это части обшивки, стойки шасси и двигатель.

По информации оборонного ведомства, найти данные части лайнера удалось при помощи подводного оборудования судна «Селигер» и спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота (ЧФ). Как стало известно, фрагменты найдены на удалении 1,6 км и 4,5 км.

На данный момент на фрагментах Ту-154, поднятых из Черного моря, следов горения не обнаружено. По информации источника в следствии, эксперты-криминалисты приступили к изучению фрагментов Ту-154. Правда, говорить о целостности картины пока рано — подняты только мелкие элементы. Самый крупный — это кусок обшивки лайнера размером два на три метра.