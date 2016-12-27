Лавров потребовал от США сменить тон общения с Россией

Москва, 27 декабря. Эффективное сотрудничество России и США станет возможным только после того, как Вашингтон перестанет использовать попытки навязывания своей воли и методы шантажа. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По его словам, РФ надеется возобновить межведомственное общение и наладить прагматичный диалог с новой администрацией США.

«Эффективное сотрудничество между Россией и США возможно, — заявил Лавров в интервью журналистам. — Но только когда в Вашингтоне перестанут использовать инструменты сдерживания, методы шантажа, попытки навязывания своей воли. «Мяч» в данном случае — на американской стороне поля».

Ранее уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов заявил, что действующие власти США делали и сделают все, чтобы максимально осложнить для избранного президента Дональда Трампа восстановление нормальных отношений с Москвой.