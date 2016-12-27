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Новая жизнь Крыма: Ковитиди о российском газе, «настоящем мужчине» Путине и подлостях Киева
Россия

Новая жизнь Крыма: Ковитиди о российском газе, «настоящем мужчине» Путине и подлостях Киева

Сегодня 15:45
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Ковитиди: Старт подачи газа в Крым — это новогодний подарок всем крымчанам

После окончания работ по присоединению газотранспортной системы Крыма к магистральным газопроводам России президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа на полуостров с материковой части нашей страны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В режиме видеоконференции к церемонии пуска присоединились глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и генеральный директор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов

Газопровод протяженностью 358,7 км был построен компанией «Стройгазмонтаж». Он включает в себя две нитки длиной 17,6 км, проложенные по дну Керченского пролива.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди поделилась своей радостью с корреспондентом ФАН.

«Это хороший новогодний подарок для всех крымчан, потому что это системная работа, которая дает основу энергобезопасности всей республики. Мы знаем, что после того, как российский газ придет в Крым, у нас начнется строительство двух электростанций мощностью около 470 МВт каждая, в итоге общая генерация в республике составит порядка 2 тысяч МВт. Есть потенциал для развития экономики, туризма, производства, сельского хозяйства, инфраструктуры, — комментирует для ФАН Ольга Ковитиди. — Это серьезный задел».

Ковитиди: Старт подачи газа в Крым — это новогодний подарок всем крымчанам

Несмотря на радость, собеседница ФАН добавила, что украинская власть снова может устроить «очередную пакость», как было 20–22 ноября 2015 года после подрыва опор линий электропередачи, по которым с Украины в Крым подавалась электроэнергия. Напомним, что после атаки со стороны запрещенных в России «Правого сектора» и Меджлиса крымско-татарского народа российские энергетики ускорили работы по созданию крымского энергомоста. Первая его нитка, соединившая Крым с Объединенной энергосистемой Юга России, была запущена 2 декабря 2015 года.

Ковитиди: Старт подачи газа в Крым — это новогодний подарок всем крымчанам

«Украинцы все равно наши братья. Но не нужно путать украинскую власть и простых граждан. Вы знаете, что Крым был отрезан от газотранспортной системы Украины, и единственной, кто мог нас поддержать, была Россия. Мы ждали энергомост и ждали этот газ. Вы помните ситуацию, когда украинский пограничный город Геническ столкнулся с дефицитом газа. Помните, что глава правительства Сергей Аксенов получил обращение от жителей Геническа с просьбой поставить газ. Обращение незамедлительно было передано президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, который сказал, что, несмотря на задолженность, несмотря на не совсем дружеские отношения с Украиной, несмотря на эту диверсию (подрыв ЛЭП), попытки совершения террористических актов, топливо будет выделено из Крыма, — вспоминает Котивиди. — Наш президент — действительно настоящий мужчина. Он как старший брат отнесся к ситуации, когда людям плохо. Было поставлено около 500 тысяч кубометров газа, и Крыму это было по силам. Мы в любой момент можем поддержать наших соседей. А что касается реакции киевской власти, то совершенно не интересно, как к этому отнесутся экстремистски настроенные слои общества. Может, опять придумают какую-то гадость, когда в начале зимы Крым остался без света, газа и тепла. Крым уверено смотрит в завтрашний день. А на подобного рода подлости мы не реагируем. Если нас будут обижать, ответим больно. А сейчас у нас все по плану, и мы радуемся».

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Напомним, что о завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры президент Путин сообщил на большой ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

комментарии
Алиса Яковлева
#владимир путин #сергей аксенов #ольга ковитиди #дмитрий овсянников #игорь шабанов
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