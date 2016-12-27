Новая жизнь Крыма: Ковитиди о российском газе, «настоящем мужчине» Путине и подлостях Киева

После окончания работ по присоединению газотранспортной системы Крыма к магистральным газопроводам России президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа на полуостров с материковой части нашей страны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В режиме видеоконференции к церемонии пуска присоединились глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и генеральный директор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

Газопровод протяженностью 358,7 км был построен компанией «Стройгазмонтаж». Он включает в себя две нитки длиной 17,6 км, проложенные по дну Керченского пролива.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди поделилась своей радостью с корреспондентом ФАН.

«Это хороший новогодний подарок для всех крымчан, потому что это системная работа, которая дает основу энергобезопасности всей республики. Мы знаем, что после того, как российский газ придет в Крым, у нас начнется строительство двух электростанций мощностью около 470 МВт каждая, в итоге общая генерация в республике составит порядка 2 тысяч МВт. Есть потенциал для развития экономики, туризма, производства, сельского хозяйства, инфраструктуры, — комментирует для ФАН Ольга Ковитиди. — Это серьезный задел».

Несмотря на радость, собеседница ФАН добавила, что украинская власть снова может устроить «очередную пакость», как было 20–22 ноября 2015 года после подрыва опор линий электропередачи, по которым с Украины в Крым подавалась электроэнергия. Напомним, что после атаки со стороны запрещенных в России «Правого сектора» и Меджлиса крымско-татарского народа российские энергетики ускорили работы по созданию крымского энергомоста. Первая его нитка, соединившая Крым с Объединенной энергосистемой Юга России, была запущена 2 декабря 2015 года.

«Украинцы все равно наши братья. Но не нужно путать украинскую власть и простых граждан. Вы знаете, что Крым был отрезан от газотранспортной системы Украины, и единственной, кто мог нас поддержать, была Россия. Мы ждали энергомост и ждали этот газ. Вы помните ситуацию, когда украинский пограничный город Геническ столкнулся с дефицитом газа. Помните, что глава правительства Сергей Аксенов получил обращение от жителей Геническа с просьбой поставить газ. Обращение незамедлительно было передано президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, который сказал, что, несмотря на задолженность, несмотря на не совсем дружеские отношения с Украиной, несмотря на эту диверсию (подрыв ЛЭП), попытки совершения террористических актов, топливо будет выделено из Крыма, — вспоминает Котивиди. — Наш президент — действительно настоящий мужчина. Он как старший брат отнесся к ситуации, когда людям плохо. Было поставлено около 500 тысяч кубометров газа, и Крыму это было по силам. Мы в любой момент можем поддержать наших соседей. А что касается реакции киевской власти, то совершенно не интересно, как к этому отнесутся экстремистски настроенные слои общества. Может, опять придумают какую-то гадость, когда в начале зимы Крым остался без света, газа и тепла. Крым уверено смотрит в завтрашний день. А на подобного рода подлости мы не реагируем. Если нас будут обижать, ответим больно. А сейчас у нас все по плану, и мы радуемся».

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Напомним, что о завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры президент Путин сообщил на большой ежегодной пресс-конференции 23 декабря.