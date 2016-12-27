Захарова прояснила позицию России по урегулированию ситуации в Йемене

Москва, 27 декабря. Россия поддерживает усилия ООН по урегулированию ситуации в Йемене и считает силовое решение конфликта внутри страны невозможным. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

«Наша линия (по Йемену. — Прим. ФАН) всегда отличалась последовательностью. Мы поддерживаем усилия ООН по урегулированию ситуации в Йемене. Считаем, что силовое решение проблемы невозможно, так как создается угроза существования Йемена как единого государства», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также подчеркнула, что Россия не приветствует создание сепаратных органов власти. По ее словам, контакты с представителями Йемена поддерживаются через российского посла, встречи с ними проводятся и в Москве.