Косачев: Киссинджер подскажет Трампу, как лучше выстраивать отношения с РФ

В Кремле приветствовали бы привлечение заслуженного дипломата Генри Киссинджера к процессу восстановления российско-американских отношений. «Безусловно, Киссинджер, по-прежнему — один из мудрейших политиков, экспертов, который, в том числе, обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и российско-американских отношений», — заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В любом случае, решение о том, следует вовлекать Киссинджера в переговоры между США и Россией или нет, должны принять сами американцы. «Безусловно, востребованность и применимость этого опыта — это не наше дело, это дело наших американских коллег, и мы не можем в это вмешиваться», — заключает Песков.

Напомним, что Генри Киссинджер, один из ведущих мировых политологов и сторонник старой бисмарковской концепции Realpolitik, был главой американского Госдепа в 1973–1977 годах. Во многом именно благодаря ему разрядка в отношениях между США, СССР и Китаем стала возможной. Недавно немецкое новостное агентство Bild со ссылкой на источник в команде избранного президента Дональда Трампа сообщило, что следующий хозяин Белого дома планирует вернуть Киссинджера из частной жизни и поручить ему работу посредника между США и Россией.

За оценкой того, каким могло бы быть место Киссинджера в процессе нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, Федеральное агентство новостей обратилось к Константину Косачеву, председателю комитета Совфеда РФ по международным делам.

«Конечно же, прежде всего, эту вероятность должны прокомментировать сами американцы. Тем не менее, Киссинджер — человек с колоссальным опытом и с очень сбалансированным видением ситуации в мире, в частности, с очень сбалансированным видением российско-американских отношений. Уверен, что его идеи и его подходы могли быть востребованы сейчас, в условиях, когда отношения между Российской Федерацией и США получили шанс на новое развитие. Так что лично я такой поворот дел приветствовал бы. Да, мне кажется, что это пошло бы на пользу российско-американским отношениям. Ясно, что отношения между нашими странами на данном этапе настолько многогранны, что они не могут реализовываться только через один канал, только через одно связующее звено. Более того, в принципе, эти отношения в посредниках не нуждаются. Между тем новые идеи, новые предложения, которые господин Киссинджер мог бы подсказать своему собственному руководству — новой администрации и новому президенту США — мне кажется, были бы не лишними», — приводит свою точку зрения сенатор.

Таким образом, резюмирует Косачев, если господин Киссинджер готов вновь работать на российско-американском направлении, если это требует каких-то оценок со стороны РФ, то подобное назначение, действительно, можно было бы лишь поддержать.