Турчинов предупредил Донбасс о начале крупномасштабного наступления ВСУ

Киев, 27 декабря. Украинские власти ожидают, что в 2017 году произойдет перелом в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Я убежден, что 2017-й год станет переломным в этом вопросе», — подчеркнул он.

Глава СНБО отметил, что в этом году Украина не потеряла «ни метра своих территорий», а в следующем ВСУ намерены «метр за метром» захватывать земли Донбасса, пишут украинские СМИ.

Напомним, что украинские власти должны были реализовать взятые на себя минские соглашения еще в конце прошлого года, однако этого так и не было сделано. По словам представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в текущем году на Украине был лишь один день, когда в Донбассе не велись обстрелы — 1 сентября.