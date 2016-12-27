Шойгу поручил выделить 70 квартир для возрождения ансамбля имени Александрова

Москва, 27 декабря. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу дал поручение выделить 70 квартир артистам ансамбля имени Александрова.

Глава министерства обороны заявил, что необходимо как можно скорее восстановить ансамбль имени Александрова. Следует провести конкурс и набрать самых талантливых артистов, которые смогут продолжить традиции ансамбля. Также Сергей Шойгу сообщил, что в честь художественного руководителя ансамбля Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище, традиции, заложенные Халиловым, будут продолжены.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 с артистами ансамбля имени Александрова на борту, а также военнослужащими, журналистами и Елизаветой Глинкой, потерпел крушение 25 декабря над Черным морем.