Московская биржа начнет продавать сахар

Москва, 27 декабря. Торги контрактами на поставку российского сахара начнутся на Московской бирже в начале 2017 года. Проект «дорожной карты» был разработан при участии ФАС.

Позже планируется рассмотреть возможность расширения перечня агропродукции. В настоящее время на Московской бирже уже началась аккредитация складов и обучение представителей сахарной отрасли торгам. Ожидаемый объем биржевой торговли сахаром в перспективе составляет до 1,5 млн тонн.

По словам представителя Московской биржи, точная дата начала торгов пока не называется. Однако известно, что они будут организованы на базе Национальной товарной биржи, в частности на торгово-клиринговой платформе «Урожай», сообщает газета «Известия».