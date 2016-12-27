Захарова о появлении болгарского оружия в Алеппо: Кроме нас это никого не волнует

Москва, 27 декабря. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о появлении в восточном Алеппо вооружения из Болгарии. По ее словам, СМИ сообщили о почти четырех тысячах снарядов для РСЗО «Град».

Такие данные были распространены в болгарских СМИ, уточнила она. «Это серьезное вооружение. Со ссылкой на сопроводительные документы газета назвала и фирму — производителя, и фирму — транспортер. Указывается и расположение складов снарядов», — рассказала спикер МИД.

«Возникает масса вопросов. В каких еще горячих точках может оказаться это незаконно произведенное оружие? Кроме нас это никого не волнует», — подчеркнула дипломат, отметив, что неурегулированность сферы оборота оружия играет на руку болгарским производителям.

При этом она заметила, что «европейские коллеги» продолжают свои регулярные попытки возложить на Россию обвинения в дестабилизации ситуации в Сирии. «Они не утруждают себя ни анализом, ни сбором фактов. Это они делают зря», — отметила Захарова.



