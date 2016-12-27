Маккейн призвал страны НАТО сплотиться против «агрессии» России

Москва, 27 декабря. Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн заявил, что несмотря на неожиданное избрание президентом республиканца Дональда Трампа, отношения НАТО-США останутся прочными.

Североатлантическому альянсу необходимо настроиться на агрессивное поведение в отношении России, считает американский сенатор Джон Маккейн. В своем заявлении сенатор отметил, что он не сомневается в атаках русских хакеров, однако, Маккейн сделал поправку – стоит выяснить, повлияли ли они на результаты выборов. Он подчеркнул, что связи Эстонии и НАТО «являются одной из крупнейшей историей успеха», а действия РФ «призывают нас усиливать отношения». Отметим, что позиция усиления, продиктованная НАТО, связана с запланированным на усиление Восточной Европы колоссальным бюджетом, исчисляющимся несколькими миллиардами ежегодно. И Пентагон не спешит отказываться от своих планов.