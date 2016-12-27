Захарова обвинила Джонсона в непрофессионализме из-за высказываний по Алеппо

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, позволивший себе ряд высказываний по поводу ситуации в Алеппо, ведет себя как непрофессионал, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Джонсон заявил о недопущении представителей ООН в восточный Алеппо. Он также сказал, что режим и те, кто его поддерживают, должны немедленно выполнить свои обязательства. Я прекрасно понимаю, что Борис Джонсон — не профессиональный дипломат, но не до такой же степени!» — сказала Захарова.

Представитель российского МИД заявила, что не намерена комментировать пассажи о необходимости ухода Асада.