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Захарова обвинила Джонсона в непрофессионализме из-за высказываний по Алеппо
Политика

Захарова обвинила Джонсона в непрофессионализме из-за высказываний по Алеппо

Вчера 14:50
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Захарова обвинила Джонсона в непрофессионализме из-за высказываний по Алеппо

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, позволивший себе ряд высказываний по поводу ситуации в Алеппо, ведет себя как непрофессионал, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Джонсон заявил о недопущении представителей ООН в восточный Алеппо. Он также сказал, что режим и те, кто его поддерживают, должны немедленно выполнить свои обязательства. Я прекрасно понимаю, что Борис Джонсон — не профессиональный дипломат, но не до такой же степени!» — сказала Захарова.

Представитель российского МИД заявила, что не намерена комментировать пассажи о необходимости ухода Асада.

«Наш британский коллега вообще не понимает, что происходит в Сирии», — заявила Захарова.

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Алексей Громов
#мария захарова #борис джонсон
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