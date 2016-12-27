Пляжи Сочи закрыты после крушения Ту-154

Сочи, 27 декабря. Власти Краснодарского края заблокировали для посторонних людей все основные пляжи Сочи.

Это связано с тем, что спасатели ищут на побережье Черного моря фрагменты авиалайнера Ту-154, а также тела погибших пассажиров и членов экипажа. Как передает издание «Свободная пресса», закрыты пляжи на участке от Адлера до Хосты.

Напомним, ранее стало известно о том, что бортовой самописец рухнувшего под Сочи самолета был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил Минобороны РФ.

Читайте по теме: Хвостовую часть фюзеляжа Ту-154 поднимают на поверхность Черного моря