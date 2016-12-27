Песни из комедий и мультфильмов зазвучат в московском метро

Москва, 27 декабря. В московском метро в новогодние праздники будут звучать мелодии из фильмов и мультфильмов, а также детские стихотворения, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Радиостанция столичного метро «Риома-М» запустила новогоднюю программу. Пассажиры подземки смогут услышать интересные факты о празднике, детские стихотворения собственного сочинения, а также отечественные и зарубежные композиции из комедий и мультфильмов.

«Новогодняя радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января», — цитирует источник РИАМО.

С 26 декабря на 206 улицах Москвы в местах наибольшего скопления автомобилей была введена платная парковка.