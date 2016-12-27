Новый год в крымском «Артеке»: салют, оливье и скайп с родителями

Отпраздновать наступление Нового года в знаменитом крымском детском лагере «Артек» несколько раз пробовали в советское и украинское время, но эксперимент традицией не стал. После присоединения к России обновленный «Артек» завел и новые праздники: в этом году в нем проводится особенная новогодняя смена, о которой Федеральному агентству новостей рассказал директор детского центра Алексей Каспржак.

Праздничная новогодняя смена начнется в «Артеке» под самый конец года — 30-31 декабря — и продлится до 20 января. Со всей страны в Крым приедут талантливые дети из профессиональных творческих коллективов и вместе создадут для себя и гостей из соседнего Гурзуфа и других городов полуострова спектакль по мотивам сказки «12 месяцев». «Мы из любого в «Артеке» делаем звезду, — говорит Каспржак. — Каждый ребенок должен попробовать выйти на сцену».

В новогодней смене «Артека» будет порядка 1600 детей, которые сознательно остаются без семейных торжеств и оливье и, похоже, очень этому рады. «Ребенок, который постоянно встречает Новый год дома, не чувствует ценности этого, — считает директор центра. — После того, как проведешь этот праздник вне дома, начинаешь ценить простые человеческие радости, которые есть у каждого в семье. Мы так легко к ним относимся, а ведь это очень дорогого стоит: улыбка мамы, папы, бабушки, повод разделить общее застолье и вместе порадоваться хорошему в прошлом году и возможностям, которые открывает новый год… Конечно, мы стараемся сделать так, чтобы всех захватывала атмосфера, и никто не скучал по дому в этот день. Те, кто уже был у нас на прошлый Новый год, очень хотят вернуться снова».

Читайте по теме: Российский «Артек»: инструкция и пособие по возрождению из украинской разрухи

Хотя «Артек» не занимается социальными проектами, в числе других детей сюда приезжают и ребята-сироты, которым не с кем будет связаться по скайпу в новогоднюю ночь. Правда, по словам, Каспржака, педагогам детского центра удается добиться того, что не только дети, но даже вожатые не догадываются, у кого из маленьких гостей лагеря есть семьи, а у кого — нет. «Таких детей ни в коем случае нельзя жалеть, потому что это разрушает их уверенность в себе, — говорит Каспржак. — Выделять их тоже нельзя, надо создавать одинаковые условия для всех. И нам удается это сделать, чтобы они не чувствовали себя в плохом смысле особенными».

Во время праздника в «Артеке» создадут атмосферу, приближенную к домашней — с теплыми поздравлениями, подарками от партнеров, салютом, конфетами, концертом молодежной группы, огромной елкой на площади и речью президента страны на большом экране. Разумеется, в новогоднюю ночь ранний отбой отменят и все будут гулять до поздней ночи, а на новогоднем столе все-таки появится оливье. Команда Андрея Семенова, отвечающая за питание лагеря, уже придумала салат, близкий к домашнему традиционному новогоднему оливье, только без вредного майонеза.

Читайте по теме: Я — легенда: как знаменитый лагерь «Артек» воплощает большую крымскую мечту

Напомним, что за 2014–2016 годы государство вложило в реконструкцию и строительство зданий «Артека», обновление системы обслуживания и питания, ремонт транспортной и инженерной инфраструктуры более пяти миллиардов рублей. Новые бюджетные деньги в следующие годы будут потрачены на строительство круглогодичного лагеря «Солнечный». Работа по его проектировке уже идет в «Артеке».