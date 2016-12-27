Путин потребовал вдвое сократить загрязняющие воду и воздух выбросы

Москва, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу экологического развития России потребовал уменьшить количество загрязнений и вредных выбросов в атмосферу.

По словам главы российского государства, если это проигнорировать, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критической отметки. Путин отметил, что в таком случае будущим поколениям останется непригодная для жизни среда, сообщает Газета.Ru.

Президент РФ также добавил, что главные вопросы — это достижение реального снижения вредных выбросов в атмосферу, а также их сбросов в почву и воду. Путин посоветовал добиться эффективных результатов за счет «технологического перевооружения промышленности».