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Захарова рассказала, кто обеспечит безопасность российских медиков в Алеппо
Политика

Захарова рассказала, кто обеспечит безопасность российских медиков в Алеппо

Сегодня 14:48
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Захарова рассказала, кто обеспечит безопасность российских медиков в Алеппо

Москва, 27 декабря. В Алеппо постепенно начинает восстанавливаться мирная жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Дипломат особо отметила ту роль, которую играют в этом российские военные, оказывающие содействие правительственной армии Дамаска. Так, военные РФ помогают проводить работы по разминированию освобожденных кварталов города. 

Кроме того, Захарова сообщила о переброске в Алеппо батальон военной полиции. Подразделение было развернуто в городе на прошлой неделе. «Этот батальон будет обеспечивать безопасность как сирийцев, так и российских военнослужащих, и медиков», — подчеркнула Захарова.

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Герман Парло
#мария захарова
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