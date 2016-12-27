Захарова рассказала, кто обеспечит безопасность российских медиков в Алеппо

Москва, 27 декабря. В Алеппо постепенно начинает восстанавливаться мирная жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат особо отметила ту роль, которую играют в этом российские военные, оказывающие содействие правительственной армии Дамаска. Так, военные РФ помогают проводить работы по разминированию освобожденных кварталов города.

Кроме того, Захарова сообщила о переброске в Алеппо батальон военной полиции. Подразделение было развернуто в городе на прошлой неделе. «Этот батальон будет обеспечивать безопасность как сирийцев, так и российских военнослужащих, и медиков», — подчеркнула Захарова.