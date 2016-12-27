Глава Минпромторга РФ рассказал о технической проблеме в самолетах SSJ100

Москва, 27 декабря. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что проверка российских самолетов SSJ100 мексиканской авиакомпанией Interjet вызвана незначительной технической проблемой, которая будет устранена в кротчайшие сроки.

«Есть техническая проблема, которая будет решена в ближайшее время», — сказал Мантуров.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что мексиканская авиакомпания Interjet отменила несколько рейсов, которые выполнялись российскими самолетами SSJ-100. Позднее в авиакомпании Interjet сообщили, что ведется проверка самолетов SSJ-100 при поддержке производителя, которым является компания «Гражданские самолеты Сухого».