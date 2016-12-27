Сирия, 27 декабря. Террористы ИГ* наступают на позиции курдских формирований на северо-западе провинции Алеппо. В Идлибе между боевиками группировок «Джебхат ан-Нусра»**, «Джунд Аль-Акса» и «Ахрар аш-Шам» вспыхнул вооруженный конфликт. Сирийская армия отразила мощную атаку террористов в окрестностях Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отбили массированную атаку боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам»*** на свои позиции вблизи населенного пункта Аль-Рейхан в Восточной Гуте. Террористам был нанесен значительный урон в живой силе, в результате они были вынуждены отступить.

На окраине района Джобар на севере Дамаска возобновились ожесточенные столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками оппозиционных группировок. Сирийские войска наносят мощные удары по опорным пунктам повстанцев из артиллерийских орудий. В ходе обстрелов ликвидировано несколько боевиков. Однако перестрелки в регионе пока продолжаются.

Провинция Алеппо

На позиции правительственных войск на юго-западной окраине города Алеппо было переброшено несколько тысяч сирийских военнослужащих. В скором времени САА начнет широкомасштабную операцию против боевиков формирования «Джейш Аль-Фатх»**** в предместье Ар-Рашидин-4. Террористам было направлено официальное предупреждение о готовящемся наступлении с предложением сдаться. Однако, как ожидается, боевики откажутся добровольно сдать ключевые для них позиции.

Террористы ИГ контратаковали опорные пункты курдских отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенного пункта Секул, расположенного на юге от города Кобани на северо-востоке провинции Алеппо. Столкновения в регионе продолжаются до сих пор. Данных о ходе боев и потерях сторон на настоящий момент не поступало.

Провинция Хомс

Подразделения сирийской армии отразили очередную атаку террористов ИГ на военную авиабазу «Т-4» недалеко от Пальмиры на востоке провинции Хомс. По данным командования армии, боевое столкновение длилось около четырех часов. Правительственным военнослужащим удалось удержать свои плацдармы, в данный момент подразделения САА готовятся нанести ответный удар по позициям боевиков.

Провинция Идлиб

Боевики формирований «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джунд Аль-Акса» совершили нападение на ключевой штаб группировки «Ахрар аш-Шам» в районе Аль-Хибат в пригороде Идлиба. Как сообщают местные жители, стрельба в регионе по-прежнему не утихает. Численные потери несут все участвующие в столкновении формирования.

Провинция Хама

Военнослужащие сирийской армии провели интенсивный обстрел укрепленных районов боевиков повстанческих формирований вблизи населенного пункта Талаф, находящегося на юге провинции Хама, из крупнокалиберных артиллерийских орудий в ответ на недавний массированный огонь с позиций повстанцев. Под обстрелом была уничтожена группа боевиков, также ликвидировано несколько транспортных средств повстанцев.

Как утверждает оппозиционный источник, правительственная авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков повстанческих группировок в районе населенного пункта Расм Аль-Авабид в восточной части провинции Хама. Данных о результатах воздушной операции источник не приводит. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Эс-Сувейда

На участке шоссе между населенными пунктами Аль-Каср и Таль Саад в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда несколькими ракетными ударами был уничтожен грузовик террористов ИГ, перевозивший боеприпасы и вооружение на позиции боевиков в регионе. Члены экипажа также были ликвидированы.

Провинция Кунейтра

В ходе наступления правительственных войск на позиции боевиков террористических формирований в районе населенных пунктов Аль-Самдания и Аль-Хамидия, находящихся в окрестностях Кунейтры, была уничтожена группа террористов. Кроме того, боевики понесли серьезный урон в военной технике: ликвидировано несколько автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и БМП террористов.