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Сирия новости 27 декабря 2016 16.30: боевики ИГ атакуют курдов в Алеппо, междоусобицы террористов в Идлибе
Новости Сирии

Сирия новости 27 декабря 2016 16.30: боевики ИГ атакуют курдов в Алеппо, междоусобицы террористов в Идлибе

Вчера 16:30
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Террористы ИГ провели контратаку позиций курдских формирований на северо-востоке Алеппо

Сирия, 27 декабря. Террористы ИГ* наступают на позиции курдских формирований на северо-западе провинции Алеппо. В Идлибе между боевиками группировок «Джебхат ан-Нусра»**, «Джунд Аль-Акса» и «Ахрар аш-Шам» вспыхнул вооруженный конфликт. Сирийская армия отразила мощную атаку террористов в окрестностях Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отбили массированную атаку боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам»*** на свои позиции вблизи населенного пункта Аль-Рейхан в Восточной Гуте. Террористам был нанесен значительный урон в живой силе, в результате они были вынуждены отступить.

На окраине района Джобар на севере Дамаска возобновились ожесточенные столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками оппозиционных группировок. Сирийские войска наносят мощные удары по опорным пунктам повстанцев из артиллерийских орудий. В ходе обстрелов ликвидировано несколько боевиков. Однако перестрелки в регионе пока продолжаются.

Провинция Алеппо

На позиции правительственных войск на юго-западной окраине города Алеппо было переброшено несколько тысяч сирийских военнослужащих. В скором времени САА начнет широкомасштабную операцию против боевиков формирования «Джейш Аль-Фатх»**** в предместье Ар-Рашидин-4. Террористам было направлено официальное предупреждение о готовящемся наступлении с предложением сдаться. Однако, как ожидается, боевики откажутся добровольно сдать ключевые для них позиции.

Тысячи военнослужащих САА прибыли на юго-запад Алеппо в преддверии операции против «Джейш Аль-Фатх»

Террористы ИГ контратаковали опорные пункты курдских отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенного пункта Секул, расположенного на юге от города Кобани на северо-востоке провинции Алеппо. Столкновения в регионе продолжаются до сих пор. Данных о ходе боев и потерях сторон на настоящий момент не поступало.

Провинция Хомс

Подразделения сирийской армии отразили очередную атаку террористов ИГ на военную авиабазу «Т-4» недалеко от Пальмиры на востоке провинции Хомс. По данным командования армии, боевое столкновение длилось около четырех часов. Правительственным военнослужащим удалось удержать свои плацдармы, в данный момент подразделения САА готовятся нанести ответный удар по позициям боевиков.

Провинция Идлиб

Боевики формирований «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джунд Аль-Акса» совершили нападение на ключевой штаб группировки «Ахрар аш-Шам» в районе Аль-Хибат в пригороде Идлиба. Как сообщают местные жители, стрельба в регионе по-прежнему не утихает. Численные потери несут все участвующие в столкновении формирования.

Провинция Хама

Военнослужащие сирийской армии провели интенсивный обстрел укрепленных районов боевиков повстанческих формирований вблизи населенного пункта Талаф, находящегося на юге провинции Хама, из крупнокалиберных артиллерийских орудий в ответ на недавний массированный огонь с позиций повстанцев. Под обстрелом была уничтожена группа боевиков, также ликвидировано несколько транспортных средств повстанцев.

Подразделения САА атаковали укрепрайоны боевиков на юге провинции Хама

Как утверждает оппозиционный источник, правительственная авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков повстанческих группировок в районе населенного пункта Расм Аль-Авабид в восточной части провинции Хама. Данных о результатах воздушной операции источник не приводит. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Эс-Сувейда

На участке шоссе между населенными пунктами Аль-Каср и Таль Саад в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда несколькими ракетными ударами был уничтожен грузовик террористов ИГ, перевозивший боеприпасы и вооружение на позиции боевиков в регионе. Члены экипажа также были ликвидированы.

Провинция Кунейтра

В ходе наступления правительственных войск на позиции боевиков террористических формирований в районе населенных пунктов Аль-Самдания и Аль-Хамидия, находящихся в окрестностях Кунейтры, была уничтожена группа террористов. Кроме того, боевики понесли серьезный урон в военной технике: ликвидировано несколько автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и БМП террористов.

Карта военных действий в Сирии

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Алексей Громов
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