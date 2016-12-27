Минобороны Казахстана получило партию российских Су-30СМ

Астана, 27 декабря. Казахстан получил вторую партию российских многофункциональных истребителей Су-30СМ.

Первая партия российских боевых машин потупила в состав Военно-воздушных сил Казахстана в 2015 году в рамках договоренности между министерствами обороны двух государств. Сейчас ВВС Казахстана получили еще несколько современных истребителей поколения 4++ российского производства .

Су-30СМ представляет собой двухместный многоцелевой истребитель. Он предназначен для ведения воздушных боев и уничтожения наземных, надводных и воздушных целей при любых погодных условиях. Характеристики боевой машины максимально приближены к показателям самолетов пятого поколения.