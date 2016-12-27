МИД РФ об операции по освобождению Мосула: Количество жертв со стороны коалиции растет

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня сообщила, что спустя два месяца после начала операции по освобождению иракского Мосула за боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) остается большое количество территории, передает корреспондент ФАН.

«С начала операции по освобождению Мосула прошло два месяца, за террористами остается большое количество территории. Это не умаляет заслуг армии Ирака», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что нельзя допустить превращения гражданского населения Мосула в разменную монету. По ее информации, количество жертв со стороны международной коалиции растет, а положение беженцев при этом остается крайне тяжелым.

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