На войне как на войне: министр Шойгу там, где труднее всего

В эти горькие дни внимание всего мира приковано к поисково-спасательной операции, которая проводится в акватории Сочи на месте катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ, летевшего в Сирию. Напомним, на борту военного борта находилось 92 человека, помимо экипажа, там были военные, журналисты, музыканты, врач и благотворитель Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла в Сирию медикаменты. Все они погибли. Как только стало известно о трагедии, министр обороны РФ Сергей Шойгу лично возглавил поисково-спасательную операцию на месте крушения Ту-154.

Прерванный полет

В связи с этой трагедией руководитель военного ведомства с самого начала лично курирует поисково-спасательную операцию, которая проходит по лучшим образцам работы МЧС времен, когда этим ведомством руководил Сергеем Шойгу.

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По словам Шойгу, министерство обороны РФ предпринимает все меры, чтобы как можно скорее расследовать причины катастрофы Ту-154 в Черном море. Об этом министр обороны заявил на селекторном совещании в связи с продолжающейся поисковой операцией, в которой участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов Минобороны и других ведомств. «Вы знаете, что нами делается все для поиска тел погибших и расследования причин этой страшной трагедии», — отметил Шойгу.

Черный ящик прольет свет

Минобороны практически в режиме онлайн сообщает, как проходит поисковая операция на месте падения Ту-154. Сообщается, что на поверхность уже подняты крупные фрагменты самолета и тела более десятка погибших, а также несколько десятков фрагментов тел. Один погибший уже опознан родственниками. Также круглосуточно работающие водолазы обнаружили и подняли из воды один из бортовых самописцев рухнувшего самолета.

«В 5.42 мск на расстоянии 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» был обнаружен основной бортовой самописец», — рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Черный ящик уже поднят на поверхность и самолетом военно-транспортной авиации Минобороны доставлен сначала в Москву, а затем в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах, где специалисты займутся расшифровкой сохранившейся в самописце информации. Сообщается, что черный ящик в достаточно хорошем состоянии, и что о первых результатах расшифровки его данных может быть известно уже к концу недели.

Музыку не остановить

Что еще сделано по приказу министра обороны в связи с трагедией с Ту-154.

Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир для восстановления ансамбля имени Александрова и распорядился присвоить военно-музыкальному училищу имя погибшего руководителя коллектива Александра Халилова.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время семидесяти квартир ансамблю имени Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время, насколько возможно, восстановить коллектив, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали традиции, которыми славен главный ансамбль вооруженных сил России», — отметил Шойгу.

А об увековечении погибшего художественного руководителя ансамбля — композитора и педагога Александра Халилова — министр обороны сказал так: «Мы сделаем все для того, чтобы были продолжены традиции, которые им были заложены».

Дело Доктора Лизы

Также Сергей Шойгу доложил, что гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки уже доставлен на аэродром «Хмеймим».

«Помощь, которую Доктор Лиза собиралась лично передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она ее обещала, уже доставлена на нашу базу «Хмеймим» и в ближайшее время будет передана адресатам», — рассказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр также сообщил, что уже принято решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из столичных лечебных учреждений Минобороны РФ.

«Память этого человека должна быть увековечена. И дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, также должно быть продолжено», — подчеркнул он.

На войне как на войне

Сирийская кампания стала самой крупной военной операцией, в которой приняла участие Россия при министре обороны Сергее Шойгу, который возглавляет военное ведомство с 2012 года. Военная операция Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в Сирии началась осенью 2015 года по просьбе законного правительства Сирии, возглавляемого Башаром Асадом.

Самые крупные успехи сирийской армии в борьбе с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство» (ИГ, ИГИД, ДАИШ) и «Джебхат-ан-Нусра» и их сообщниками были достигнуты за минувший год при поддержке ВКС РФ и при помощи российских военных советников. Среди самых впечатляющих совместных побед Сирии и России — разгром ИГИЛ в Пальмире в марте 2016 года и освобождение от террористов второго по величине города Сирии Алеппо.

И хотя в середине декабря террористы ИГИЛ снова заняли Пальмиру (во многом по вине несогласованных или даже провокационных действий возглавляемой США международной коалиции, которую, кстати, в Сирию вообще никто не звал), но уже известно, что операция по освобождению этого древнего города стоит на повестке дня.

Кроме прямых военных успехов, министр обороны не раз подчеркивал, что сирийская кампания дала уникальную возможность испытать новейшие российские вооружения в боевых условиях, выяснить их сильные и слабые стороны, которые было бы невозможно определить в ходе полигонных испытаний.

Как сообщил Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, российские военные в ходе операции в Сирии применили в боевых условиях 162 образца современных и модернизированных вооружений, которые показали свою высокую эффективность.

Среди использовавшихся в Сирии новейших вооружений — современные авиационные комплексы Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, высокоточные боеприпасы и другие виды оружия.

Первый поход «Кузнецова»

Также по приказу министра обороны Сергея Шойгу впервые в отечественной истории в боевых действиях принял участие единственный в своем классе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Это произошло в ноябре минувшего года.

«Мы начали большую операцию по нанесению массированных огневых ударов по позициям ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб и Хомс», — заявил Шойгу, сообщив, что часть боевых вылетов российских самолетов совершается с борта авианосца «Адмирал Кузнецов».

И хотя с единственным российским авианосцем пока не всё гладко (имели место две аварии с самолетами авиакрыла «Адмирала Кузнецова»), но сам факт, что Россия первые использует корабль такого класса в боевых действиях, как говорится, дорогого стоит.

«Тут нужно оценивать не только боевые действия с участием «Адмирала Кузнецова» и его авиакрыла, — отметил в комментарии ФАН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. — Оценивать нужно сам факт похода российской эскадры к сирийскому побережью с вполне успешным претворением в жизнь самой концепции использования авианесущего крейсера. До сих пор наши авианосцы ни разу не участвовали в боевых действиях — это первый случай в истории российского, да и советского флота. И это в значительной степени эксперимент, когда российским авианосцем отрабатываются действия против реального противника, что гораздо важнее, чем то, сколько именно боевиков уничтожено с помощью его авиации».

Главный спасатель

За Сергеем Шойгу до того, как он был назначен на должность министра обороны, прочно закрепилось неофициальное прозвище «Главный спасатель». Именно Шойгу в течение длительного времени возглавлял фактически созданное с нуля и выпестованное им Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, знаменитое МЧС России.

В ноябре 2012 года Сергей Шойгу был назначен министром обороны Российской Федерации, заменив на этом посту отправленного в отставку Анатолия Сердюкова.

Шойгу продолжил путь кардинального реформирования Вооруженных сил России и, не в последнюю очередь благодаря своей личной популярности, добился, что служба в российской армии вновь стала престижной среди молодежи, а авторитет военных невероятно вырос в обществе. Особенно подняла престиж Вооруженных сил РФ бескровная и блестяще проведенная (это признают даже противники нашей страны) молниеносная операция по обеспечению воссоединения Крыма с Россией.