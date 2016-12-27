Киев сообщил, когда подаст иск против России в ВТО

Киев, 27 декабря. Киев намерен в следующем году подать иск против России во Всемирную торговую организацию из-за ограничений импорта украинских товаров, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Микольская заявила, что Киев намерен задействовать все возможные площадки, в частности ВТО, чтобы открыть доступ украинским товарам на российский рынок.

«Мы заканчиваем процедуру сбора доказательной базы по ограничению импорта в Российскую Федерацию украинских продовольственных товаров и других промышленных товаров и собираемся подать этот иск в начале следующего года», — констатировала представитель Украины.

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