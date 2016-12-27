Apple представит новый iPhone нестандартного размера и с вертикальной камерой

Купертино, 27 декабря. IT-гигант Apple планирует выпустить новую 5-дюймовую модель iPhone, смартфон будет оснащен уникальной системой двух камер на задней панели.

Линейка смартфонов Apple пополнится девайсом с 5-дюймовым размером экрана, в которой уже представлены телефоны с экранами в 4,7 и 5,5 дюймов. По-видимому, новая пятидюймовая модель будет иметь две вертикально ориентированные камеры и по традиции будет называться iPhone 7s Plus. Как сообщают инсайдеры, новые модели получат алюминиевый корпус, в линейке также появятся смартфоны в красном цвете. Новинки могут выйти уже в следующем году.