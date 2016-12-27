Онищенко о последствиях отравления «Боярышником»: Людей убило алкогольное лобби

Если поднять на рынке технического спирта акцизы, тогда изделия вроде боярышника для ванн очень быстро отомрут. Такое мнение, комментируя корреспонденту Федерального агентства новостей продолжение истории отравления в Иркутске, высказал заслуженный врач России, экс-помощник председателя правительства РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

После массового отравления и смертей жителей Иркутской области, употребивших средство для принятия ванн «Боярышник», наверху решили принять меры. Была приостановлена реализация непищевой алкогольной продукции, содержащей спирт в объеме более 25%, по всей стране на срок до 30 дней. При этом парфюмерная продукция, ставшая корнем зла, почему-то была исключена из списка.

Зато стало известно, что тот же валокордин (спиртосодержащий препарат, применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы — прим. ФАН) отныне может отпускаться только по рецепту. В правительстве обозначали предполагаемые сроки таких мер — второй квартал 2017 года. Ведется дискуссия о включении в список рецептурных препаратов йода и зеленки.

«Как известно, мы имеем три сегмента оборота непищевой алкогольной продукции: так называемая парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и медицинские настойки. Конечно, самый эффективный способ — повысить акцизы на технический спирт до акцизов на ликеро-водочные изделия. Тем более, что настойки боярышника и пустырника решающей роли в лечении наших граждан не играют. Это больше дань традициям. Тот же валокордин: привыкли его принимать и все, хотя уже давно есть более эффективные препараты в таблетках», — комментирует Онищенко.

По его словам, в этом сегменте продажа по рецептам затруднит доступ, но не решит вопрос.

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«На том же рынке питьевого алкоголя около 40% всей продукции занимает контрафакт: та же бутылка, сделанная на том же заводе, только в ночную смену и без акциза, проведенная мимо документации. Здесь будет то же самое. Неучтенным боярышником также станут торговать. Это защитит законопослушного любителя алкогольных напитков, но не решит проблему. Это лишь маленький шажок в нужном направлении. Нужно поставить задачу производить таблетированные формы боярышника и пустырника, снять акцизы. В 90-е подобную нашу идею остановил Минэкономразвития», — продолжает эксперт ФАН.

В то же время он предлагает поднять акцизы на рынке технического спирта: тогда очень быстро отомрут изделия в виде боярышника для ванн.

«Невыгодно станет этим заниматься. Сейчас приостановили продажу и оборот непищевого алкоголя, но нужно не открывать его через месяц, а разобраться на заводах, которые их производят, что это на самом деле. Там есть рецептуры, которые лишь условно можно отнести к парфюмерно-косметическим, их производство нужно запретить. Плюс нужно дать поручение Минэкономразвития, чтобы ведомство разобралось с объемами производимого технического спирта. В Хакасии был огромный завод по такому производству для нужд нашего Минобороны, но сейчас он закрыт. Однако сейчас много кто технический спирт производит, нужна содержательная база», — высказывается депутат.

Онищенко также подчеркнул: он ни минуты не сомневается в том, что иркутские отравления были спровоцированы со специальной целью.

«Сразу после этого проснулось алкогольное лобби: все его сатрапы кричат на всех углах, находят поддержку в Минэкономразвития — нужно немедленно снижать цену на алкоголь, тогда заживем светлой жизнью. Нельзя этого делать. Надо держать алкоголь в затрудненной доступности, а разобраться именно с техническим спиртом. Потому что тот же метиловый спирт в промышленных объемах могли изготовить только специально. Это не ошибка, это продуманная бесчеловечная акция, направленная на убийство людей», — добавляет он.