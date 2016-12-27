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Следователи начали проверку видео со зверским убийством медведя в Якутии
Происшествия

Следователи начали проверку видео со зверским убийством медведя в Якутии

Сегодня 14:36
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Следователи начали проверку видео со зверским убийством медведя в Якутии

Якутск, 27 декабря. Следственный комитет России начал проверку после появления в Сети видео, на котором вахтовики жестоко убивают медведя в Якутии.

Сперва животное переезжают на грузовике «Урал», а затем зажимают между двумя машинами. Теперь живодерам грозит наказание по статье «Жестокое обращение с животными».

«Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Саха.

Ранее сообщалось, что министерство охраны природы Якутии передало в МВД материалы по данному инциденту для проведения проверки.

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Геннадий Плющев
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