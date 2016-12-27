Совфед предложил использовать в диалоге с Украиной «мягкую силу»

Москва, 27 декабря. Российская сторона должна восстановить гуманитарное сотрудничество с Украиной. Об этом журналистам заявил член комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин.

По словам сенатора, акцент необходимо сделать на научной сфере.

«Нам нужно усилить использование «мягкой силы» — через Россотрудничество, через Русский мир... Нужно укреплять позитивный образ России в мировом сообществе», — пояснил Кондрашин в интервью «Парламентской газете».

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2017 году МЧС Российской Федерации продолжит доставлять гумпомощь в Донецкую и Луганскую народные республики.

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