Хуже не бывает: критики составили антирейтинг сериалов 2016 года

Нью-Йорк, 27 декабря. Известный портал The Hollywood Reporter определился с антирейтингом телесериалов уходящего года.

По мнению кинокритиков, «золото» в категории «худший сериал» одержала телесага «Ходячие мертвецы», седьмой сезон которой крайне разочаровал любителей апокалиптических историй.

Девять лет ожиданий, и полнейший провал. Возвращение «Секретных материалов» обрадовало зрителей, но с выходом в эфир любители парочки (Андерсон и Духовны), которая ищет НЛО, паранормальные явления и прочее, расстроились. Продолжение не впечатлило даже самых преданных поклонников.

В список худших также включили такие сериалы, как «Американская домохозяйка», «Винил», а также «Легенды завтрашнего дня».