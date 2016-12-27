Берлин, 27 декабря. Западные СМИ замалчивают зверства боевиков в Алеппо, необъективно и однобоко освещая события в Сирии, заявил обозреватель Deutsche Welle Маттиас фон Хайн.

Хайн подчеркнул, что западные СМИ скрывают от общественности все правду о событиях в Алеппо.

«Игра с фактами приносит больше успехов, чем бессовестная ложь», — заметил он.

Так, по его словам, западные СМИ ведут антисирийскую и антироссийскую пропаганду, очерняя действия ВКС РФ и правительственных войск.

Однако он отметил, что истинная угроза исходила от боевиков, которые обстреливали мирных жителей города и использовали их как щит.

«Правда состоит в том, что в восточном Алеппо не было демократов», — выступил он с разоблачением, обвиняя коллег в необъективном освещении событий.

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