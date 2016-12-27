FAN-TV Лента новостей
Зверства боевиков в Алеппо от общества скрывают западные СМИ — Deutsche Welle
Весь мир

Зверства боевиков в Алеппо от общества скрывают западные СМИ — Deutsche Welle

Сегодня 14:32
193

Зверства боевиков в Алеппо от общества скрывают западные СМИ - Deutsche Welle

Берлин, 27 декабря. Западные СМИ замалчивают зверства боевиков в Алеппо, необъективно и однобоко освещая события в Сирии, заявил обозреватель Deutsche Welle Маттиас фон Хайн.

Хайн подчеркнул, что западные СМИ скрывают от общественности все правду о событиях в Алеппо.

«Игра с фактами приносит больше успехов, чем бессовестная ложь», — заметил он.

Так, по его словам, западные СМИ ведут антисирийскую и антироссийскую пропаганду, очерняя действия ВКС РФ и правительственных войск.

Однако он отметил, что истинная угроза исходила от боевиков, которые обстреливали мирных жителей города и использовали их как щит.

«Правда состоит в том, что в восточном Алеппо не было демократов», — выступил он с разоблачением, обвиняя коллег в необъективном освещении событий.

Читайте также: Сирия новости 27 декабря 2016 12.30: САА отбила атаку боевиков в Хомсе, американцы освободят Мосул лишь к концу 2018 года

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Сегодня 22:30
8

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Сегодня 21:02
326

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Сегодня 20:21
542

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Сегодня 19:46
172

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Сегодня 19:30
738
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

22:30

Лавров объяснил Керри, чем грозят поставки США оружия в Сирию

22:19

Ученые выяснили, почему некоторые люди считают себя призраками

22:18

«Спасатель Кононенко» снова в строю:  катер торжественно принят Северным флотом

22:18

Шоколадный президент Порошенко решил стать оружейным бароном

22:09

Русский Париж скорбит и молится о погибших в крушении Ту-154

22:07

Ученые изучили, как свежие фрукты влияют на молодые организмы

22:01

Министр блокады: украинский чиновник требует закрыть Донбасс

21:55

Фонд «Справедливая помощь» обещает продолжить дело Доктора Лизы

21:54

Ученые вылечили гриппующих мышей бананами

21:52

Более двух тысяч новобранцев пополнили ряды Тихоокеанского флота

21:47

2017 год принесет Европе «политический апокалипсис» – СМИ

21:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом
Читать
Закрыть