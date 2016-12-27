FAN-TV Лента новостей
Захарченко объяснил, почему Порошенко затягивает обмен пленными в Донбассе
Новороссия

Захарченко объяснил, почему Порошенко затягивает обмен пленными в Донбассе

Вчера 14:26
237

Захарченко: Порошенко саботирует обмен пленными по формуле «всех на всех»

Донецк, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко искусственно затягивает обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, — «всех на всех» — не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс», — подчеркнул глава ДНР.

Захарченко добавил, что сегодня ДНР и ЛНР передали в одностороннем порядке двух военнослужащих ВСУ в качестве жеста доброй воли. Глава ДНР выразил надежду на то, что Петр Порошенко сдержит слово и освободит из плена 15 человек к праздникам.

Ранее «Известия» сообщали о встрече украинского депутата Надежды Савченко с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, в ходе которой они обсудили вопрос обмена пленными. Позднее Александром Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР пошли на такой шаг в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, которые находятся в плену на Украине.

комментарии
Кирилл Иванов
#александр захарченко
Новости партнеров
Эксклюзив

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

Сегодня 16:47
40

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

Сегодня 16:30
71

Сирия сегодня: перемирие выходит за пределы Алеппо, спецоперация армии Асада в Хомсе

Сегодня 15:35
400

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Сегодня 15:03
330

Олег Царев: Украина и Порошенко не оправдали аванс доверия Кремля

Сегодня 14:33
257
Показать еще
Новости по теме

ДНР: миссия ОБСЕ попала под обстрел силовиков в Донбассе

18:01

Донбасс так просто не возьмешь: Турчинов мечтает захватить ДНР и ЛНР в 2017 году

17:52

Новости Новороссии: «Правый сектор» у границ ЛНР, Захарченко объяснил действия Порошенко в Донбассе

16:47

Что Минск грядущий мне готовит? Колонка Руслана Мармазова

14:28

Боец ДНР погиб в результате обстрела ВСУ в Донбассе

14:24
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Как спасти разодранную Украину и поддержать Донбасс в 2017 году. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса

16:50

Какие ваши доказательства: зачем Запад раздувает сенсацию из слов главы РУСАДА о допинге

16:47

Четырех боевиков разыскивают за убийство полицейских в Махачкале

16:45

Глава парламента Крыма придумал, как назвать Керченский мост

16:45

Пятеро участников ячейки ИГ приговорены к казни в Иордании

16:43

Петербургский метрополитен попросил жителей города запастись жетонами

16:38

Тайсон и Луческу могут воссоединиться в «Зените»

16:36

Самый длинный эскалатор в мире запустили в московском метро

16:32

Актриса Карла Ортис обвинила западные СМИ в фейковых репортажах из Сирии

16:30

Сирия новости 28 декабря 2016 16.30: боевики ИГ обезглавили жителя Дамаска, Турция уничтожила 44 террористов в Алеппо

16:30

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле после крушения Ту-154

16:29

Путин произнес в Кремле тост за Россию

16:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Захарченко пообещал вышвырнуть украинских карателей из Донбасса
Читать
Закрыть