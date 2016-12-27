Захарченко объяснил, почему Порошенко затягивает обмен пленными в Донбассе

Донецк, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко искусственно затягивает обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, — «всех на всех» — не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс», — подчеркнул глава ДНР.

Захарченко добавил, что сегодня ДНР и ЛНР передали в одностороннем порядке двух военнослужащих ВСУ в качестве жеста доброй воли. Глава ДНР выразил надежду на то, что Петр Порошенко сдержит слово и освободит из плена 15 человек к праздникам.

Ранее «Известия» сообщали о встрече украинского депутата Надежды Савченко с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, в ходе которой они обсудили вопрос обмена пленными. Позднее Александром Захарченко заявил, что ДНР и ЛНР пошли на такой шаг в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, которые находятся в плену на Украине.