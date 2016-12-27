Украина обещает в ближайшее время передать ДНР и ЛНР 15 пленных

Киев, 27 декабря. Украинские власти планируют в ближайшее время передать Донецкой и Луганской народным республикам 15 военнопленных в качестве жеста доброй воли. Об этом во вторник заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

«Сейчас эта процедура проходит, и мы на финишной прямой. В ближайшее время мы будем передавать этих 15 людей, но мы готовы к передаче 228 человек, все они в списках», — цитируют его украинские СМИ.

Напомним, что во вторник руководство Донецкой народной республики передало украинским властям в качестве жеста доброй воли двух женщин — Рубану Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову. Согласно приведенным данным, процедура была проведена между Макеевкой и Донецком. Со стороны ДНР присутствовали представители министерства государственной безопасности.