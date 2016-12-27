Боевики ИГИЛ уничтожили несколько турецких БМП в Сирии

Анкара, 27 декабря. Боевое применение армией Турции БМП ACV-15 показало, что данная бронетехника не способна защитить экипаж и десант от вражеского огня.

Потери турецкой армии БМП ACV-15 отодвинули на второй план даже сожженные боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) танки «Леопард-2». Ранее стало известно, что террористам около города Эль-Баб удалось уничтожить более 10 танков «Леопард-2». Потери боевых машин пехоты еще больше. Эта машина создана при помощи США и стран НАТО, она вооружена 25-миллиметровой пушкой, спаренной с пулеметом, и обладает противопульной броней. Боевой опыт показал, что БМП уязвима к воспламенению, после которого машина не подлежит восстановлению.