Стало известно о судьбе пытавшегося убить себя в отделении банка ВТБ мужчины

Москва, 27 декабря. Пытавшийся покончить с собой из-за кредита в отделении банка ВТБ прооперирован и в настоящий момент находится в реанимации.

Как стало известно ФАН, ранения мужчины оказались легкими, его жизни ничего не угрожает. В кармане врачи нашли записку с данными захватчика банковского учреждения.

Напомним, ранее стало известно, что в один из банков в Московской области ворвался мужчина с муляжом бомбы. Обезвреженного злоумышленника экстренно госпитализировали, потому что при задержании мужчина нанес себе несколько ранений ножом.

Согласно предварительной информации, злоумышленник ранил себя, когда стражи порядка производили его задержание. В результате он потерял сознание по причине кровопотери и был доставлен в медицинское учреждение.