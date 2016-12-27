Путин призвал чиновников не прятаться в кабинетах от экологических проблем

Москва, 27 декабря. Президент РФ Владимир Путин потребовал от российских чиновников не прятаться в кабинетах от интересующихся экологией людей. По мнению главы государства, россияне имеют полное право участвовать в экологических акциях и мероприятиях.

«Я просто убежден — доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями — очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране», — сказал Путин.

Кроме того, он поручил спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову проконтролировать развитие экопроектов с участием волонтеров. Также Путин обратил внимание на проблему информации об экологии, которая носит фрагментарный характер и не дает полного представления о состоянии окружающей среды в России.

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