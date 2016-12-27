Боевики ИГИЛ расправились с 13 мирными жителями Мосула

Мосул, 27 декабря. Боевики террористической организации «Исламское государство» расправились с 13 мирными жителями иракского Мосула, сообщили представители правозащитной организации Human Rights Watch.

Боевики запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) подавили попытку мирных жителей Мосула восстать против террористов. Организаторов они убили. Как стало известно, это были 13 деревенских жителей к югу от Мосула.

Инцидент произошел еще в октябре, однако о нем стало известно только сейчас.

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