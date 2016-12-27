Путин торопит предприятия РФ с внедрением природоохранных технологий

Москва, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на необходимость скорейшего внедрения природоохранных технологий на отечественных производствах.

«Ключевой вопрос — достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почве», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, не все российские предприятия уделяют повышенное внимание программам по охране окружающей среды.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин назвал страну экологическим донором мира.

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