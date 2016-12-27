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Боец ДНР погиб в результате обстрела ВСУ в Донбассе
Новороссия

Боец ДНР погиб в результате обстрела ВСУ в Донбассе

Сегодня 14:24
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Боец ДНР погиб в результате обстрела ВСУ в Донбассе

Донецк, 27 декабря. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что боец ДНР стал жертвой обстрела со стороны ВСУ за сутки. Об этом сообщает во вторник Донецкое агентство новостей.

«В результате обстрелов наших позиций погиб один военнослужащий Донецкой народной республики», — подчеркнул Басурин.

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Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВСУ произвели минометный обстрел территории ДНР. Так, огонь открывался по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Дебальцево и южным селам республики.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс #украина
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