Сексолог объяснил резкий рост спроса на интим-товары в России

Москва, 27 декабря. В России в Новый год и рождественские праздники увеличивается спрос на интим-товары, заявил врач-сексолог Алексаедр Полеев.

Интерес к товарам интимного характера значительно возрастает перед новогодними каникулами, заметил кандидат медицинских наук Александр Полеев. По мнению сексолога, в основном россияне проводят праздники дома, поэтому возникает потребность разнообразного досуга. Тут-то и приходят на помощь молодым парам интим-товары. По словам Полеева, благодаря обилию различных игрушек для сексуальной близости выбор россиян стал более разнообразным, пишет агентство НСН.