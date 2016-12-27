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Захарова призвала мир осудить вакханалию террористов в Алеппо
Политика

Захарова призвала мир осудить вакханалию террористов в Алеппо

Вчера 14:45
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Захарова призвала мир осудить вакханалию террористов в Алеппо

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что международное сообщество даст оценку вакханалии террористов после обнаружения массовых захоронений в сирийском Алеппо, передает корреспондент ФАН.

«Мы узнаем новые подробности того, какой была ситуация в Алеппо под террористами. Были обнаружены масштабные захоронения, люди подвергались пыткам.  Мы надеемся, что международное сообщество даст оценку вакханалии террористов», — сообщила на брифинге Захарова. 

Ранее сообщалось, что в Алеппо в ходе гуманитарной операции были обнаружены массовые захоронения десятков жителей Сирии, подвергшихся ужасным пыткам. Захоронения были найдены в кварталах Алеппо, ранее контролируемых боевиками.

Читайте также: Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка.

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