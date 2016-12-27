Путин рассказал, какой ущерб России ежегодно наносит плохая экология

Москва, 27 декабря. Плохая экология в России ежегодно наносит ущерб в размере от 6–15% ВВП, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по экологии.

Путин обратил внимание, что плохая экология наносит ущерб экономике России.

«Ежегодный экологический ущерб доходит ежегодно до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей — и 15% ВВП», — констатировал российский президент.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в открытии газопровода «Краснодарский край — Крым», по которому планируется начать газоснабжение полуострова. Отмечалось, что этот шаг необходим для экономического развития Крыма.