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Минюст РФ проверит Фонд Ельцина после скандала с Михалковым
Общество

Минюст РФ проверит Фонд Ельцина после скандала с Михалковым

Сегодня 13:58
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Минюст РФ проверит Фонд Ельцина после скандала с Михалковым

Москва, 27 декабря. Министерство юстиции в 2017 году планирует проверить Фонд Ельцина в рамках общей инспекции НКО. Проверка также затронет Вольное историческое общество, в состав которого замдиректора екатеринбургского «Ельцин-Центра».

Отметим, что музей «Ельцин Центр», который был создан в 2015 году при участии Фонда Ельцина, недавно оказался в центре скандала после того, как известный российский режиссер Никита Михалков подверг организацию жесткой критике за «разрушение самосознания молодежи».

В конечном итоге в этот конфликт пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину. Выступая на пресс-конференции, он отметил, что не хочет «бесконечно обострять эти вопросы», пишет Ura.Ru.

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