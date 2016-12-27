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Путин назвал Россию экологическим донором мира
Политика

Путин назвал Россию экологическим донором мира

Вчера 14:01
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Путин

Москва, 27 декабря. Огромнейший природно-ресурсный потенциал Российской Федерации имеет масштабное значение на планете, Россия выступает в качестве экологического донора мира. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по экологии.

Глава российского государства подчеркнул, что именно гигантский природный ресурсный потенциал России, естественно, имеет планетарное значение. Путин также отметил, что Россия располагает громадными запасами пресной воды, лесных ресурсов, а также колоссальным биологическим разнообразием.

Кроме того, российская страна выступает экологическим донором мира, обеспечивая планете практически 10% биосферной устойчивости, добавил президент РФ.

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Дана Балан
#владимир путин #россия
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