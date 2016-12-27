СВР объяснила, как осуществляется охрана российских дипломатов за рубежом

Москва, 27 декабря. Служба внешней разведки РФ (СВР) принимает участие в обеспечении безопасности российских дипломатических представительств за рубежом, однако ответственность за безопасность дипломатов возлагается на принимающую сторону. Об этом сообщает пресс-бюро СВР.

«Вооруженная охрана российских представительств сотрудниками российских ведомств может быть организована только на территории российских дипломатических или консульских учреждений и только по согласованию с местными властями», — пояснили в СВР.

За пределами дипломатических и консульских учреждений вооруженная охрана сотрудникам российских дипломатических представительств может быть предоставлена только принимающей стороной.

Напомним, 19 декабря в Анкаре террорист застрелил посла России Андрея Карлова. Стоит отметить, что Андрей Карлов принимал активное участие в переговорах между Россией и Турцией по Сирии и обладал очень обширными связями.