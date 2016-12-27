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Минобороны РФ рассказало о состоянии доставленного в Москву самописца Ту-154
Россия

Минобороны РФ рассказало о состоянии доставленного в Москву самописца Ту-154

Сегодня 14:02
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Минобороны РФ рассказало о состоянии доставленного в Москву самописца Ту-154

Москва, 27 декабря. Черный ящик потерпевшего крушение Ту-154 доставили в Центральный научно- исследовательский институт Военно-воздушных сил в городе Люберцы в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что состояние бортового самописца после осмотра контейнера специалистами лаборатории было признано удовлетворительным. К его расшифровке приступят после проведения технической очистки в дистиллированной воде.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Минобороны не привлекало к расшифровке самописцев ту-154  специалистов Межгосударственного авиационного комитета. При этом сами эксперты МАК говорят о своей готовности помочь ходу расследования. «Если Минобороны пожелает нас привлечь к расследованию, мы, конечно же, окажем всяческое содействие», — сообщил представитель комитета.

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Ярослава Замысловатова
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