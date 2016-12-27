Донбасс не хуже Киева: украинцы рассказали о своем отношении к ДНР И ЛНР



Киев, 27 декабря. Почти половина жителей Украины считает, что отношения с территориями ЛНР и ДНР, если они вернуться под контроль Киева, должны быть такими же, как и с другими областями страны.

Такого мнения придерживаются 46% участников соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. При этом 25% респондентов заявляют, что в отношении этих территорий должен быть более жесткий контроль со стороны государства.

Оценивая шансы на успех проводимой на Украине реформе местного самоуправления и децентрализации, только 31% опрошенных заявили, что верят в то, что она будет содействовать разрешению конфликта на юго-востоке страны, а 48% участников опроса такого убеждения не разделяют.

