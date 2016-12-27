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Погранслужба Украины поддержала блокаду ДНР и ЛНР ветеранами АТО
Украина

Погранслужба Украины поддержала блокаду ДНР и ЛНР ветеранами АТО

Вчера 13:48
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Погранслужба Украины поддержала блокаду ДНР и ЛНР ветеранами АТО

Киев, 27 декабря. В Госпогранслужбу Украины относительно экономической блокады ЛНР и ДНР пока никто не обращался.

Об этом рассказал главы Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, в ведомство обращений не поступало. На данный момент алгоритм действий пограничников не изменился. Слободян напомнил, что служба готова к выработке единых подходов относительно «оккупированных территорий».

По его словам, в случае принятии решения об экономической блокаде, это должно быть согласовано с ВСУ, а также не должно угрожать национальной безопасности.

Напомним, накануне командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский рассказал, что ветераны АТО заявили о начале экономической блокады ДНР и ЛНР.

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Алия Шарафутдинова
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