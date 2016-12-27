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Уругвай получил от России три бронированных «Тигра»
Весь мир

Уругвай получил от России три бронированных «Тигра»

Вчера 14:11
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Уругвай получил от России три бронированных «Тигра»

Москва, 27 декабря. Национальная Республиканская гвардия Уругвая закупила еще одну партию российских бронеавтомобилей «Тигр».

Ранее спецназ полиции Уругвая приобрел три бронеавтомобиля, положительный опыт их использование привел к заключению договора о поставке еще трех бронированных машин. Сумма первоначального заказа в сентябре 2011 года составила 840 тысяч долларов, тогда Уругвая приобрел трехдверные  машины. В декабрьской поставке 2016 года фигурируют пятидверные бронеавтомобили «Тигр», производства «Военно-промышленной компании» России. Также Гвардия Уругвая закупала российские грузовики «Урал» и стрелковое оружие.

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Алексей Громов
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